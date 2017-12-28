В Томске задержали подозреваемого в изнасиловании девочки

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В Томске возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

Инцидент произошел вчера вечером, 27 декабря. По предварительным данным, томич совершил преступление в Октябрьском райне Томска.

Сейчас подозреваемый задержан, ему предъявлено обвинение. Следователем устанавливают обстоятельства произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.

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