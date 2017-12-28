Томские ученые помогли обнаружить аномальное содержание серебра в воде из Башкирии

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: PIxabay.com

Аномальные концентрации серебра в пробах накипи, отобранных в Ермекеевском и Белебеевском районах Башкирии, обнаружили ученые Томского политеха.

Как сообщает пресс-служба вуза, инструментальный нейтронно-активационный анализ проб на исследовательском реакторе вуза ученые провели по инициативе коллег из Башкирского государственного университета.



«Наш организм на 70 % состоит из жидкости, поэтому химический состав питьевой воды крайне важен для нашего здоровья. Для анализа качества воды мы организовали в 2016 году сбор проб накипи в разных районах республики и отправили их для анализа в ТПУ, где есть необходимое для этого оборудование. На днях получили результаты исследования, которые теперь предстоит обсудить с коллегами», — говорит заведующий кафедрой геологии и полезных ископаемых Башкирского госуниверситета Исхак Фархутдинов.



Для проведения исследований башкирские ученые отобрали 450 проб накипи из чайников, самоваров и других бытовых приборов жителей республики. Анализ этих проб проводился в ядерно-геохимической лаборатории кафедры геоэкологии и геохимии, действующей на базе реактора Томского политеха. Отметим, сегодня это единственный исследовательский реактор на территории Сибири и Дальнего Востока, а также единственный действующий вузовский реактор в России. Он включен в перечень уникальных научных установок страны и недавно прошел модернизацию. Ученые ТПУ проверили накипь на содержание урана, тория, серебра, золота, железа и других элементов.



«Наличие в ТПУ исследовательского реактора позволило нам использовать очень точный и надежный метод — инструментальный нейтронно-активационный анализ. Он не требует специальной подготовки проб. Партия проб помещается в канал реактора, где она облучается. Это вызывает вынужденное деление химических элементов, и по дочерним продуктам, по их периодам полураспада можно оценить концентрации исходных элементов. В итоге мы зафиксировали значительные превышения концентрации серебра — до 60 раз выше среднего значения по республике. Мы предполагаем, что если показатели превышены в накипи, то и в воде высока вероятность обнаружения высоких концентраций серебра», — поясняет старший преподаватель кафедры геоэкологии и геохимии ТПУ Булат Соктоев.



По словам ученых, такое аномальное превышение может быть связано как с геологическими особенностями местности, так и с промышленной активностью в регионе.

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