В томском селе мужчина задержал грабителя, бежавшего с ножом за женщиной

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: 70.мвд.рф

Житель Томского района помог полицейским задержать подозреваемых в разбойном нападении, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Четверо мужчин (младшему из которых 18 лет) спланировали нападение на одно из госучерждений пос. Курлек. По версии следствия, пока двое находились на улице около учреждения, двое в масках, вооружившись пистолетом и ножом, ворвались в помещение, где находилась сотрудница учреждения. Один из подозреваемых направил пистолет в сторону женщины и потребовал передать ему деньги из кассы. Другой в это время приставил ей нож к горлу. Воспользовавшись моментом, женщина вырвалась и вызвала полицейских.

«На крики женщины, а также бегущего за ней с ножом мужчину в маске, обратил внимание проезжавший мимо местный житель. Он задержал одного из нападавших и передал его прибывшим на место преступления сотрудникам полиции», — говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Теперь нападавшим грозит до 10 лет тюрьмы.

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