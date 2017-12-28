Трое рабочих пострадали при падении лифта в Томске

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: Pss.tomsk.ru

Сегодня утром, 28 декабря, оперативный дежурный Томской областной поисково-спасательной службы получил сообщение о пострадавших при падении лифта, Александр Новосельцев (ТО ПСС).

Инцидент произошел в производственном помещении двухэтажного здания по ул.Д.Ключевская, 64, стр.2.

«Находясь на первом этаже все трое решили спуститься на грузовой подъемно-спусковой платформе. Трос лифта диаметром примерно 5 мм. не выдержал, и платформа рухнула», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что все трое получили травмы различной степени тяжести, есть подозрение на перелом ног.

В свою очередь спасатели провели осмотр места происшествия, и после оказания помощи медиками транспортировали двух пострадавших до автомобилей скорой помощи используя специальные разъемные носилки-щит.

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