В Томской области в десять раз увеличили резерв противовирусных препаратов и масок

Томский Обзор / Фото: 28 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

В резерв областного аптечного склада дополнительно поступило 7 304 упаковки противовирусных препаратов и 199 800 медицинских масок (всего 207 104 единицы товара).

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в ноябре резерв включал 1855 упаковок лекарств и 19 472 индивидуальные маски (всего 21 327 единиц товара). Таким образом, дополнительная закупка увеличила его в десять раз.

«Мы закупили средства индивидуальной защиты и препараты в большем объеме, чем планировали, чтобы сформировать резерв и для медицинских организаций», — подчеркнула председатель комитета организации лекарственного обеспечения департамента здравоохранения Елена Потягайлова.

По данным управления Роспотребнадзора по Томской области, заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциям по-прежнему ниже эпидемических порогов во всех возрастных группах и в целом по совокупному населению.

В аптеках и больницах Томской области на ноябрь 2017 года находилось 342 492 упаковки препаратов и 722 520 масок.

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