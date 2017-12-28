«Микран» и Газпром ведут переговоры о создании производства в Томске в рамках специнвестконтракта

28 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

АО «НПФ «Микран» и ПАО «Газпром» ведут переговоры о заключении специального инвестиционного контракта (СПИК) на создание совместного производства, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на гендиректора «Микрана» Владимира Доценко.

«При поддержке администрации области, министерства промышленности и торговли России и ПАО «Газпром» мы обсуждаем заключение специального инвестконтракта по созданию на территории нашей области нового уникального производства для автоматизированной сборки, настройки и тестирования широкого комплекса телекоммуникационной продукции», — сказал он.

Владимир Доценко отметил, что детали контракта и параметры производства пока не ясны.

«В результате реализации проекта будет обеспечено импортозамещение всего оборудования связи, применяемого и планируемого к применению на сетях ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и позволит увеличить валовой продукт области на 18–20 млрд рублей в течение 5–8 лет», — сказал гендиректор предприятия.

По словам Владимира Доценко, проработка этого вопроса ведется в течение полугодия. «ТЭМЗ (Томский электромеханический завод — прим.ред.») заключил такой контракт, мы тоже теперь хотим быть обладателем такого контракта», — отметил он.

Ранее сообщалось, что ООО «Газпром инвестпроект» создало и ввело в начале сентября на базе АО «Томский электромеханический завод им. В. В. Вахрушева» производство антипомпажных и регулирующих клапанов и электроприводов к ним, инвестировав в проект 1,5 млрд рублей. Основным потребителем продукции станет «Газпром», реализация проекта позволит обеспечить замещение потребности группы в этой номенклатуре по 2023 год включительно. Для реализации проекта стороны учредили совместное предприятие — ООО «Томские технологии машиностроения».

Томская область стала первым регионом, подписавшим с «Газпромом» «дорожную карту» о расширении поставок продукции. В программе, в частности, участвуют «Томский электромеханический завод», «Микран», «Томсккабель», «Сиам», «Манотомь», «Элком плюс», Томская электронная компания.

«Микран» производит широкий спектр радиоэлектронного оборудования — начиная от радиорелейных станций и заканчивая СВЧ-электроникой и монолитными интегральными схемами. Предприятие поставляет продукцию как на российский, так и на зарубежные рынки, включая европейский — посредством купленной в 2014 году итальянской компании Youncta.

По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», владельцами «Микрана» являются физлица, а также финансово-промышленная группа «Промышленные инвесторы», которой принадлежит 25% акций предприятия.

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