В администрации Томской области новые изменения

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Губернатор Сергей Жвачкин утвердил новую структуру администрации и исполнительных органов государственной власти Томской области.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, глава региона объединил три структурных подразделения — департамент промышленности и развития предпринимательства, департамент энергетики и комитет по атомной промышленности — в один департамент промышленности и энергетики, который будет непосредственно подчиняться заместителю губернатора по промышленной политике Игорю Шатурному.

Из «промышленного» блока губернатор выделил комитет по развитию предпринимательства и, объединив его с департаментом по инновационной деятельности, создал департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности. Курировать деятельность департамента губернатор поручил своему заместителю по экономике Андрею Антонову.

На базе комитета по государственно-правовым вопросам и департамента по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Сергей Жвачкин создал департамент по государственно-правовым вопросам и законопроектной деятельности. Курировать его деятельность будет управляющий делами администрации Томской области Анатолий Иванов. В новой структуре финансово-хозяйственное управление обладминистрации преобразовано в департамент финансово-ресурсного обеспечения, которое также останется в оперативном подчинении управделами.

В то же время губернатор переподчинил комитет по охране объектов культурного наследия, который раньше относился к ведению заместителя губернатора по агропромышленной политике и природопользованию Андрея Кнорра. Теперь комитет в оперативном управлении вице-губернатора по строительству и инфраструктуре Евгения Паршуто.

Изменения вступят в силу с нового года, тогда же губернатор утвердит руководителей вновь созданных департаментов.

«Главный принцип перемен — оптимизация структуры исполнительной власти для повышения эффективности ее работы. Качество управления не всегда зависит от количества чиновников. Власть не монолит, изменения мы продолжим и в новом году», — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

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