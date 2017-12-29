«ЮВТ Аэро» с 16 января начнет выполнять рейс Нижний Новгород — Томск

29 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Мария Аникина

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» с 16 января начнет выполнение регулярных рейсов на маршруте Нижний Новгород — Томск, сообщает агентство "Интерфакс-Сибирь" со ссылкой на данные авиакомпании.

Вылеты из Нижнего Новгорода в Томск будут осуществляться по вторникам в 7:00 мск, из Томска в Нижний Новгород — по субботам в 8:45 (местн). Рейсы выполняются на воздушных судах CRJ-200.

В настоящее время на этом направлении другие авиакомпании не работают.

«ЮВТ Аэро» выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров по России, базовыми аэропортами являются «Бугульма» и «Казань». В парке авиакомпании — самолеты Bombardier CRJ-200.

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