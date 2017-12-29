Tele2 в новогоднюю ночь отдаст приоритет голосу

29 декабря 2017 / Томский Обзор

Tele2 готовит сеть к повышенным нагрузкам в праздничные дни в Томской области, сообщает пресс-служба компании. Технические специалисты ведут работы по настройке сети для повышения доступности голосовых сервисов.

В ночь на 30 декабря 2017 года Tele2 оптимизирует параметры сети в регионе, повысив приоритет голосовых сервисов для клиентов в период максимальных нагрузок на сеть. Специальные новогодние настройки будут действовать до 01:00 2 января 2018 года. Пик нагрузки на сеть традиционно ожидается в новогоднюю ночь с 23.30 до 01.30. Так, в прошлом году рост голосового трафика в новогоднюю ночь в сети оператора в Томской области составил 10% по сравнению с обычными днями.

Распределению нагрузки в пиковые часы помогает высокотехнологичное решение SON (Self-Organizing Network), внедренная на сети в прошлом году. Технология позволяет автоматически настраивать работу сети. SON автоматически анализирует параметры работы сети и оптимизирует взаимодействие базовых станций Tele2 всех стандартов — 2G, 3G и 4G. Система уменьшает радиус действия перегруженной станции и увеличивает дальность сигнала соседних, гибко перераспределяя мощности и увеличивая пропускную способность каналов связи.

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