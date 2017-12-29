Власти Томской области попросят 730 млн рублей на ремонт дорог

29 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Роман Сусленко

Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области представил в Росавтодор заявку-проект на привлечение федеральных средств в рамках реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в размере 730 млн рублей, сообщает пресс-служба обладминистрации.

В 2018 году Томская область в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги» планирует отремонтировать 38 объектов общей протяженностью 87,6 км, а также ликвидировать пять мест концентрации ДТП.

«На решение этой задачи с учетом федеральных, областных и муниципальных средств планируем направить в новом году 1,46 млрд рублей. Список объектов составлялся по результатам диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог с учетом мнения жителей региона и общественных организаций. Президент России поставил задачу качественно улучшить ситуацию с дорогами в регионах — к 2025 году не менее 85 % дорожной сети должно быть приведено в нормативное состояние», — отметил заместитель губернатора по промышленной политике Игорь Шатурный.

Напомним, приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» Министерство транспорта РФ разработало по поручению Президента России Владимира Путина. Он направлен на приведение до 2025 года в нормативное состояние автомобильных дорог 38 агломераций, в число которых по инициативе губернатора Сергея Жвачкина вошла и Томская. Решением Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам в 2017 году наш регион включен в перечень участников проекта «Безопасные и качественные дороги» с объемом поддержки из федерального бюджета 625 млн рублей.

В 2017 году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Томская область отремонтировала 33 участка общей протяженностью 114,19 километра и ликвидировала 14 мест концентрации ДТП. Доля протяженности автодорожной сети Томской агломерации, соответствующей нормативному состоянию, увеличилась на 10,5 процента — до 47,1 процента. По данным проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», по качеству автодорог Томск улучшил позиции по 68 пунктам, поднявшись на 27-е место в рейтинге среди 110 крупных городов страны.

Список ремонтируемых участков дорог и улиц Томской агломерации на 2018 год

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