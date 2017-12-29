Торговые центры Томска эвакуируют из-за сообщений о взрывных устройствах

29 декабря 2017 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

Анонимные сообщения о якобы заложенных взрывных устройствах в четырех торговых центрах проверяют в Томске, сообщает агентству «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

По его данным, проверяется информация о взрывных устройствах в крупнейшем торговом центре Томска «Изумрудный город», а также в «Смайл-Сити», «Бонна», «Аврора», в котором, в том числе, располагается бюро агентства «Интерфакс-Сибирь».

Источник отметил, что в данный момент проводится эвакуация людей из зданий торговых центров.

В свою очередь другой информированный источник сообщил агентству, что также поступило аноним сообщение о якобы заложенном устройстве в здании администрации региона. Проходит ли эвакуация людей из здания, собеседник агентства не уточнил.

В пресс-службе обладминистрации отмечают, что ситуация вокруг очередной вспышки телефонного терроризма в Томске находится под контролем. В частности, приводятся данный спецслужб, согласно которым звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом. В соответствии с регламентом проводится эвакуация и обследование помещений.

Заместитель губернатора Томской области по безопасности Игорь Толстоносов подчеркнул, что администрация Томской области, управления ФСБ и МВД России по Томской области взяли под полный контроль ситуацию, связанную с очередной атакой телефонного терроризма на торговые центры Томска.

«В Томске повторилась вспышка телефонного терроризма. Областная антитеррористическая комиссия была готова к очередной провокации. Как и 13 сентября, сотрудники ФСБ и МВД отрабатывают каждое сообщение, проводят детальное обследование помещений. Никаких оснований для паники нет, ситуация полностью контролируема, организаторы провокации устанавливаются», — сказал Игорь Толстоносов.

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