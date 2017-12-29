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Умер бывший ректор ТУСУРа Иван Пустынский

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После продолжительной болезни на 84 году ушел из жизни почетный доктор ТУСУРа, заслуженный деятель науки и техники РФ, ректор университета в период с 1984 по 1999 годы, профессор кафедры телевидения и управления Иван Николаевич Пустынский, сообщают в вузе.

Иван Николаевич работал в ТУСУР с момента его основания в 1962 году. Кафедра радиопередающих устройств Томского политехнического института (ТПИ), возглавляемая им с 1961 года, была переведена в Томский институт радиоэлектроники и электронной техники (сегодня ТУСУР) и позже переименована в кафедру телевидения и управления, которой долгое время руководил Иван Николаевич Пустынский. В 1962-1963 гг. он также был деканом радиотехнического факультета, в 1972-1984 гг. - проректором по научной работе, а в 1984-1999 гг. - ректором ТУСУР. Вице-президент и инициатор организации Международной академии наук высшей школы и её Сибирского отделения (1992).

Он внес большой вклад в создание первого в СССР научно-технологического парка и активно содействовал развитию научных исследований в вузах страны будучи руководителем региональной межвузовской комплексной научно-технической программы «Автоматизация», в 1986 - 1990 г.г., и председателем Головного совета Минобразования РФ по научному направлению «Автоматизированные системы, средства автоматизации и вычислительная техника» в 1993 - 2002 г.г. За время его работы на посту ректора, ТУСУР получил статус ведущего вуза страны в области научных исследований по важнейшей тематике.

Достижения Ивана Николаевича Пустынского в работе были отмечены рядом премий, почетных званий и наград. Он трижды лауреат конкурса Томской области в сфере образования и науки, Заслуженный деятель науки и техники РСФСР, почетный работник высшего профессионального образования РФ, Почетный доктор ТУСУРа, награжден орденами «Знак почета», орденом Почета, медалями.

Светлая память об Иване Николаевиче навсегда сохранится в сердцах выпускников, сотрудников, студентов и всех, кто был знаком с ним и его научно-педагогическим наследием. Скорбим о тяжелой утрате.

Прощание с Иваном Николаевичем Пустынским состоится в воскресенье, 31 декабря, в актовом зале ТУСУРа (пр. Ленина, 40). О времени будет сообщено позднее.

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