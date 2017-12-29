С января из Томска можно будет улететь в Казань

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2017 // Фото: Pixabay.com

С 16 января авиакомпания «ЮВТ АЭРО» приступает к выполнению двух транзитных рейсов Томск-Казань-Санкт Петербург и Томск-Казань-Нижний Новгород, сообщает пресс-служба аэровокзала.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолете Bombardier.

На текущий момент, согласно информации, предоставленной авиакомпанией, минимальная стоимость билета в одну сторону составляет:

Томск – Казань вторник 17:20, суббота 8:45 от 5640 руб.

Томск – Санкт Петербург вторник 17:20 от 9000 руб.

Томск – Нижний Новгород суббота 8:45 от 7898 руб.

«Наличие удобных транзитных рейсов через Казань позволит путешественникам значительно сократить время перелёта», - отметил директор Аэропорта ТОМСК Роман Фроленко.

Билеты можно приобрести во всех авиакассах города.

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