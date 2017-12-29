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В новогоднюю ночь в центре Томска изменится схема движения (СХЕМА)

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В воскресенье, 31 декабря, с 9 часов до 1.30 1 января будет ограничено движение транспорта с организацией объезда по иным дорогам на ряде участков томских дорог, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет об участках улично-дорожной сети:

1 января с 00.30 до 1.30 будет ограничено движение транспорта с организацией объезда по иным дорогам:

31 декабря с 9 часов до 10 часов 1 января будет организовано двустороннее движение автомобилей по ул. Герцена на участке от ул. Советская до пр. Ленина. На этом же участке будет ограничена автомобильная парковка по нечетной стороне.

Также парковка по обеим сторонам будет запрещена по ул. Советская на участке от ул. Герцена до пр. Фрунзе в указанный период времени.

Временное изменение схемы движения связано с проведением массовых праздничных мероприятий.

Томичей просят заранее продумывать маршруты своего движения, не парковать автомобили в специально не отведенных для этого местах, соблюдать правила дорожного движения и требования временных дорожных знаков.

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