В Томске ввели в эксплуатацию новое здание школы танцев «ЮДИ» (ФОТО)

Томский Обзор / Фото: 29 декабря 2017 // Фото: Tomsk.gov.ru

Сегодня, 29 декабря, губернатор Сергей Жвачкин побывал в новой школе танцев «ЮДИ» (пр. Мира, 28), построенной за рекордные семь месяцев в Томске, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Строительные работы на спортивном объекте площадью в 2 400 квадратных метров начались в конце мая, а уже 26 декабря школа введена в эксплуатацию. В школе танцев оборудован большой и три малых зала. В большом зале на первом этаже одновременно смогут заниматься четыре группы учеников, так как помещение разделено на самостоятельные зоны с силовыми тренажерами, батутами, акробатической дорожкой и другим специальным оборудованием. Малые залы расположены на втором этаже и предназначены для хореографических занятий.

Уже на первом этапе новая школа танца позволит увеличить количество воспитанников с нынешних 650 до тысячи человек. Занятия здесь будут проходить в группах по 15 учащихся от пяти до тридцати лет, в том числе для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Фото: ДЕПМС, Tomsk.gov.ru

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