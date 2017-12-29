Сообщения о минировании ТЦ в Томске оказались ложными - источник

29 декабря 2017

Силовики не обнаружили взрывных устройств в торговых центрах Томска, сообщает агентствуо «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.

«Поступившая информация о минировании не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Томске эвакуированы шесть торговых центров из-за сигналов о минировании. По данным спецслужб, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом.

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