Сообщения о минировании ТЦ в Томске оказались ложными - источник
29 декабря 2017
Силовики не обнаружили взрывных устройств в торговых центрах Томска, сообщает агентствуо «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на информированный источник.
«Поступившая информация о минировании не подтвердилась», — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в Томске эвакуированы шесть торговых центров из-за сигналов о минировании. По данным спецслужб, звонки осуществлялись через оператора IP-телефонии, зарегистрированного за рубежом.
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