Один человек погиб, пятеро пострадали в ДТП на трассе в Томской области

29 декабря 2017 / Томский Обзор

Сегодня днем, 29 декабря, на трассе Томск - Колпашеов произошло ДТП ,в результате которого погиб человек, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 14.10 на 230 километре трассы. По предварительным данным, в результате ДТП один человек погиб, еще пятеро, среди которых двое детей, пострадали.

Пострадавшие в результате ДТП направлены в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают полицейские, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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