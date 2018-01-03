Сегодня в Томске стартуют открытые мастер-классы по катанию на коньках

Томский Обзор / Фото: 3 января 2018 // Фото: pixabay.com

С сегодняшнего дня в Томске стартует серия мастер-классов по обучению катанию на коньках. С 3 по 5 января всех желающих будут бесплатно обучать профессиональные тренеры областной Федерации фигурного катания на коньках.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мастер-классы пройдут 3-5 января: 3 и 4 января с 12 до 13 часов, 5 января - с 11 до 12 часов в ледовом городке у лицея № 7 (ул. Интернационалистов, 12).

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