В Томске временно ограничат движение по ул. Киевской

3 января 2018

В Томске временно ограничат движение по ул. Киевской. Как сообщает пресс-служба администрации города, ежедневно, с 4 по 6 января 2018 года с 11:00 до 15:00 сотрудниками компании ОАО «Газ Химстрой Инвест» на Киевской будет проводиться очистка от снега проезжей части дороги.

В это связи на участке по ул. Киевской от пересечения с ул. Косарева до тупика при движении в сторону Транспортного кольца будет действовать временное ограничение движения транспортных средств.

Водителей традиционно просят соблюдать требования временных дорожных знаков, регулирующих движение транспортных средств на время проведения работ по очистке от снега проезжей части.

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