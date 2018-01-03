Стартовала запись на зимнюю школу Urban Media School

3 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Urban Media School

Стартовала запись на зимнюю школу Urban Media School высшей школы журналистики ТГУ и "Томского Обзора", которая пройдет с 24 по 27 января 2018 года в Томске.

Как понять и услышать город? Как создать проект в сфере городских медиа? Как найти историю, которую подхватят социальные сети? Как на всем этом заработать? Узнаем, обсудим… и попробуем сделать сами!

К участию в зимней школе Urban Media School приглашаются практикующие журналисты и медиаспециалисты, студенты и магистранты, городские активисты и просто заинтересованные горожане. Занятия в школе будут проходить в режиме мастер-классов и проектной работы ежедневно с 10.00 до 19.00. Выпускной работой участников школы станет собственный проект и его защита перед экспертами. Участие в школе является бесплатным.

Лучшие проекты будут впоследствии доработаны совместно с редакцией "Томского Обзора" и экспертами школы и опубликованы.

Записаться на зимнюю школу

Urban Media School - Всероссийская образовательная программа для специалистов сферы масс-медиа, городского управления и бизнеса, совместный проект НИ ТГУ и интернет-издания "Томский Обзор".

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