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Стартовала запись на зимнюю школу Urban Media School

Томские новости, Новости «Томского Обзора», Urban Media School, Томск Urban Media School ТГУ журналистика Стартовала запись на зимнюю школу Urban Media School

Стартовала запись на зимнюю школу Urban Media School высшей школы журналистики ТГУ и "Томского Обзора", которая пройдет с 24 по 27 января 2018 года в Томске.

Как понять и услышать город? Как создать проект в сфере городских медиа? Как найти историю, которую подхватят социальные сети? Как на всем этом заработать? Узнаем, обсудим… и попробуем сделать сами!

К участию в зимней школе Urban Media School приглашаются практикующие журналисты и медиаспециалисты, студенты и магистранты, городские активисты и просто заинтересованные горожане. Занятия в школе будут проходить в режиме мастер-классов и проектной работы ежедневно с 10.00 до 19.00. Выпускной работой участников школы станет собственный проект и его защита перед экспертами. Участие в школе является бесплатным.

Лучшие проекты будут впоследствии доработаны совместно с редакцией "Томского Обзора" и экспертами школы и опубликованы.

Записаться на зимнюю школу

Urban Media School - Всероссийская образовательная программа для специалистов сферы масс-медиа, городского управления и бизнеса, совместный проект НИ ТГУ и интернет-издания "Томский Обзор".

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