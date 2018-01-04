Около 40 домов Томска остались без тепла из-за порыва на тепломагистрали

Томский Обзор / Фото: 4 января 2018 // Фото: Vk.com/tomsk123

В Октябрьском районе Томска ликвидируют последствия порыва на тепломагистрали. Для координации действий всех аварийных служб создан оперативный штаб, сообщает пресс-служба мэрии.

На участке на улице Беринга завершаются работы по откачке воды из теплокамеры. Работы по устранению порыва на тепломагистрали и восстановлению теплоснабжения горячей воды в дома на улицах Ивана Черных и Сергея Лазо проходят в ускоренном режиме. Уже подано электричество жителям домов улиц Беринга и С. Лазо.

«В результате порыва теплосети, было снижено давление в трубах теплоснабжения. Завершается работа по переключению жилых домов «по резервной схеме». Далее в системе будет нагнетаться давление и в ближайшее время в дома микрорайонов начнет поступать тепло и горячая вода», - сообщил мэр Томска Иван Кляйн.

Техника УМП «Спецавтохозяйство» продолжает уборку наледи на проезжей части улицы Беринга. В сообщении отмечается, что мероприятия по ликвидации ситуации находятся под личным контролем главы города.

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