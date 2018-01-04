Полицейские спасли двух детей и женщину из горящего дома в томском поселке

4 января 2018 / Томский Обзор

Двое детей едва не погибли в огне, который охватил частный жилой дом в поселке Корнилово Томской области, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.

Ночью 3 января младший лейтенант Дмитрий Кожаков и лейтенант Павел Чертенков во время патрулирования заметили пожар на улице Кедровой, во дворе горящего дома находился мужчина, который сообщил, что в помещении находится его семья.

«Входная дверь уже была охвачена огнем, поэтому полицейские разбили окно и спасли двух мальчиков шести и восьми лет, а также их мать. Детей посадили в патрульный автомобиль, который отогнали на безопасное расстояние», — говорится в пресс-релизе.

Медики осмотрели спасенных людей и установили, что они не получили какого-либо вреда здоровью.

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