Ночью в Томске похолодает до -32

4 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Павел Андрющенко

Сегодня ночью в Томске ожидается похолодание до -30, -32 градусов, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные регионального Гидрометцентра.

Днем, 5 января, температура воздуха прогреется до 20-22 градусов ниже нуля. Будет переменная облачность, ветер юго-восточный 2-7 м/с, без осадков. На дорогах местами гололедица.

В связи с получением данного прогноза томичам напоминают о необходимости соблюдения правил личной безопасности при посещении ледовых городков, катков и массовых мероприятий в период низких температур, а так же при планировании длительных поездок.

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