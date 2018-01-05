Ярмарки выходного дня пройдут в Томске в субботу

Томский Обзор / Фото: 5 января 2018 // Фото: Pixabay.com

Ярмарки выходного дня будут работать в Томске в эту субботу, 6 декабря, сообщает пресс-служба администрации города. По 11 адресам можно будет приобрести свежие мясо и молоко, молочную продукцию, овощи и выпечку, мед и дикоросы от фермеров и огородников региона из Асиновского, Кожевниковского, Первомайского, Зырянского и Томского районов.

С 8.00 начнут работу ярмарки по ул. Мокрушина, 9, ул. Междугородняя, 24 (микрорайон «Спичфабрика»), ул. Бела Куна, 20 (ДНТ «Авангард), в ДК пос. Светлый и в помещении крытого рынка «Нахимовский» (ул. Нахимова, 8/1, заезд со стороны ул. Учебная).

С 9.00 – по пр. Академический, 13, ул. Шевченко, 14, ул. Сибирская, 111б, ул. Говорова, 25, пр. Мира, 72/3 и ул. Набережная реки Томи, 29а (район Речвокзала).

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