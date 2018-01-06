Томские спасатели освободили мужчину, закованного в цепи

Томский Обзор / Фото: 6 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В Томске спасатели помогли мужчине, которого сковали цепями по рукам и ногам, сообщает Иван Темерев (ТО ПСС).

Дежурная смена выезжала на вызов вчера, 5 января, с 4.00 до 4.20 на ул. Лермонтова для помощи 46-летнему мужчине.

«Мужчина оказался скованным по рукам и ногам и не пристегнутым к чему-либо, находился в квартире. По словам очевидцев, сделала это его мама», — сообщил Иван Темерев, добавив, что спасатели срезали цепи.

Причины происшедшего не озвучиваются.

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