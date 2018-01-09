9 января томское «Спецавтохозяйство» очистит тротуары по ул. Обручева, Клюева и Высоцкого

9 января 2018 / Томский Обзор

На пешеходных переходах, в заездных карманах и на остановках общественного транспорта указанных улиц будут работать фронтальные снегопогрузчики, сообщает пресс-служба мэрии.

Также снегопогрузчики выйдут на дублер пр. Комсомольский (вдоль магазина «Лента»), по пр. Комсомольский (от пер. Мариинский до ул. 79-1 Гв. Дивизии, затем до ул. Пушкина), ул. Суворова (от Иркутского тракта до ул. С. Лазо), ул. И. Черных (от ул. Б. Куна до ул. Лазарева), ул. Лазарева.

Планы по уборке могут быть скорректированы с учетом погодных условий.

Подрядчик администрации Ленинского района во вторник днем для скалывания уплотненного снега выведет автогрейдер в пос. Крутоовражный, Каштак, Киргизка, по ул. Стрелочная, Барнаульская, Нарымская, Бийская, Васюганская, Каменская, Красноярская, Кошурникова, Ленская, Венгерская, в пер. Камский, Кольцевой и Барнаульский проезды.

Также подрядчик администрации Советского района будет скалывать уплотненный снег на участках ул. Елизаровых, Кулагина, Сибирская, Никитина, Тверская, Лебедева, в мкр. Академический, автодорога вдоль забора кладбища «Бактин» вниз к реке Ушайка до СНТ «Звездный», «Радуга», «Связист-4».

Всего в дневной уборке муниципальное предприятие планирует задействовать 68 единиц техники.

Томичей просят не парковать автомобили на участках указанных улиц.

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