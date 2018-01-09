Томская мастерица стала призером крупнейшей в России выставки декоративно-прикладного искусства (ФОТО)

9 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Департамент по культуре и туризму Томской области

На XХIII Выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья. Зимняя сказка - 2017» участница из Томской области Галина Саковчук заняла почетное третье место в номинации «Зимняя сказка». Мастерица фабрики ООО «Богара ЛТД» представила на суд жюри набор кухонной утвари «Зимушка, зима», сообщили в Департаменте по культуре и туризму Томской области.

Выставка-ярмарка проходила с 13 по 17 декабря 2017 года в Москве, в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» на Красной Пресне. Ее участниками стали 1450 организаций, мастеров и художников из 68 регионов России, а также четырех стран Таможенного союза. Выставку посетили более 90 тыс. человек.

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