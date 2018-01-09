Томские пожарные отстояли у огня шесть автобусов ПАЗ (ФОТО)

9 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области

Как рассказала пресс-служба ГУ МЧС России по Томской области, сообщение о пожаре в гаражном боксе на ул. Айвазовского поступило 9 января в 07:57. В гараже находилось 10 автобусов ПАЗ и легковой автомобиль.

В 09:02 пожар был локализован на площади 150 кв.м. и в 11:06 полностью ликвидирован. Пострадавших нет.

Огнем оказались повреждены четыре автобуса. Шесть автобусов и легковой автомобиль пожарным удалось отстоять. В ликвидации пожара было задействовано 12 единиц техники и 46 человек. Причина возгорания устанавливается.

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