Правительство выделило Томской области 730 млн рублей на ремонт дорог

9 января 2018 / Томский Обзор

Томская область в 2018 году направит на реализацию приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» 1,46 млрд рублей. В том числе 730 млн составят средства федерального бюджета, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Перечень объектов, которые будут отремонтированы в 2018 году, составлен по итогам общественного голосования, в котором приняли участие более 16 600 жителей Томской области. В него вошли 9 км дороги Томск — Аэропорт, 7 км дороги Томск — Мариинск; ремонт покрытия и ШПО также будет выполнен на дорогах Нелюбино — Рыбалово — Верхнее Сеченово и Михайловка — Александровское — Итатка.

В городе будет отремонтирован весь Московский тракт, Набережная р. Ушайки, улицы С. Лазо, Крылова, Татарская и еще ряд объектов. С полным списком можно ознакомиться здесь.

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