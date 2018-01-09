Томские ученые узнали много неожиданного об арктических водоемах

9 января 2018 / Томский Обзор / Фото: «БиоКлимЛэнд» ТГУ

Ученые ТГУ завершили реализацию масштабного междисциплинарного проекта, в котором участвовали около 70 специалистов: почвоведы, ботаники, гидрологи, геохимики, специалисты в области GIS-технологий и другие. Исследователи изучали особенности биогеохимических циклов озер и болот (озерных и болотных ландшафтов) в зоне вечной мерзлоты Западной Сибири (ЯНАО, ХМАО) и на юге Томской области. Цель проекта – получить представление о том, как биогеохимические потоки могут трансформироваться при глобальном потеплении климата, сообщает пресс-служба вуза.

– На средства мегагранта, выделенного правительством РФ, была создана и оснащена лаборатория «БиоГеоКлим», которую возглавил ученый ТГУ и обсерватории Миди-Пиренейз (Тулуза, Франция) Олег Покровский, – рассказывает сотрудник центра превосходства «БиоКлимЛанд» Сергей Лойко. – Наряду с этим был создан западносибирский мегапрофиль ТГУ для круглогодичных ландшафтно-экологических исследований – 2500 километров от гор южной Сибири до глубокой Арктики.

В рамках междисциплинарного проекта ученые получили ряд новых данных об экосистемах озер и мерзлых болот, расположенных на территории северных регионов. В частности, впервые в России был проведен комплексный анализ содержания органического углерода, макро- и микроэлементов в растворах торфяных почв в зоне вечной мерзлоты на территории Западно-Сибирской равнины.

Ученые получили неожиданные результаты, которые свидетельствуют о том, что при дальнейшем потеплении климата в Западной Сибири произойдет уменьшение экспорта питательных веществ реками с суши в мировой океан. Поэтому катастрофических последствий не предвидится – водоемы на севере Сибири не переполнятся биомассой и не зацветут.

Наряду с этим ученые лаборатории «БиоГеоКлим» получили большой массив новых данных об экосистемах хасыреев – бывших озерах, опустевших из-за таяния вечной мерзлоты и термоэрозии берегов. В донных отложениях хасыреев накоплено большое количество минеральных веществ, питающих растения. Вскоре после осушения озер на их месте происходит настоящая вспышка жизни – в тундре и лесотундре появляются оазисы с кустарниково-луговой растительностью. Изучив причины и механизмы этих вспышек, можно искусственно создавать условия для успешного выращивания овощей и кормовых культур в сибирской Арктике.

– В процессе исследований по некоторым объектам мы получили интересные результаты, которые ранее не были описаны в литературе и идут в разрез с имеющимися данными, – рассказывает Сергей Лойко. – Считается, что одним из наиболее серьезных природных источников парниковых газов являются большие термокарстовые озера. В ходе проведенных нами исследований выяснилось, что из мелких озер, незаметных на карте, выделяется в 6–10 раз больше метана и углекислого газа, чем из крупных термокарстовых озер.

По словам ученого, причина кроется в том, что у маленьких озер довольно обширная площадь водосбора и большое поступление органических веществ, которыми питаются обитатели водоема (рачки, бактерии, планктон и другие), выделяя при этом углекислый газ. По мере роста озера уменьшается площадь его водосбора, содержание органики, необходимой для питания различных организмов, резко падает, вместе с этим снижается эмиссия СО2.

Среди объектов, также изученных в рамках мегагранта, – сибирские реки, малые и большие, такие как Лена, Обь, Пур и Таз. Исследования проводились во все сезоны, включая зиму.

– Одним из значимых результатов является то, что нам удалось выработать методику, по которой мы можем на единой основе получать любые данные по поверхностной и почвенной воде ландшафтов в разных природных зонах, – говорит Сергей Лойко. – Получаемые данные соответствуют международным протоколам, применяемым при подобного рода исследованиях, что дает дополнительные возможности для работы.

Несмотря на завершение масштабного пятилетнего проекта, ученые намерены продолжить изучение особенностей водоемов, которые могут дать информацию, важную для понимания принципов функционирования природных экосистем.

В частности, ученые ТГУ планируют поработать в Африке (Камерун), изучить мерзлые равнины Яно-Индигирской низменности на северо-востоке России, исследовать процессы возникновения доломита на озере Балхаш (Казахстан). Последнее было типично для докембрия – геологического периода, который завершился более 500 млн лет назад. Для современности это большая редкость. Ученые хотят выяснить причины, которые приводят к таким процессам.

Еще одним итогом реализации мегагранта ТГУ стало открытие двух исследовательских станций – «Ханымей» (ЯНАО) и «Кайбасово» (в пойме Оби), которые вошли в международный проект наземного мониторинга в Арктике INTERACT-2 и стали популярны не только у российских, но и у зарубежных ученых.

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