В январе администрация Томска предложит арендаторам 11 деревянных зданий по рублю за каждый

9 января 2018 / Томский Обзор

В январе администрация Томска предложит арендаторам 11 деревянных зданий на условиях долгосрочной льготной аренды. На торги выставлены объекты деревянного зодчества, расположенные по ул. Лермонтова, 24, ул. Гоголя, 18/1, 16, 14, 14а, 14/3 и 14/4, ул. Пушкина, 28в и 28а, ул. Красноармейская, 75 и ул. Савиных, 10а.

Напомним, программа «дом-памятник за рубль» направлена на то, чтобы восстановить ценные объекты деревянной архитектуры Томска за счет средств инвесторов. Взамен предприниматели получают льготные условия аренды.

Объекты, выставленные на торги в январе – это деревянные нежилые дома высотой в 1-3 этажа, площадью от 147,2 до 554,1 м2. Начальный размер годовой арендной платы для них установлен в размере от 44,6 тыс. рублей. Сразу после разработки проектно-сметной документации, аренда для инвестора будет стоить в 10 раз дешевле, а по завершении всех работ составит всего 1 рубль в год.

Кроме того, для инвестора действует льготная ставка (0,1 %) аренды прилежащего земельного участка сразу после заключения договора. Эта льгота продляется, если арендатор в течение двух лет разработает проект реконструкции объекта деревянной архитектуры.

Подробнее об условиях участия в торгах на сайте torgi.admin.tomsk.ru. Заявки на участие принимаются от претендентов в письменной форме по адресу: 634050, город Томск, пер. Плеханова, 4, каб. 407, либо в форме электронного документа по адресу электронной почты trade@admin.tomsk.ru до 12.00 11 января.

Справки по тел. 8 (3822) 90-85-16 (сведения об объектах), 8 (3822) 90-85-34 (проведение торгов и подача заявок) с 9 января.

Тэги/темы: