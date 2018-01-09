В новогодние каникулы в томских роддомах появился на свет 221 малыш

9 января 2018 / Томский Обзор

С 29 декабря 2017-го по 8 января 2018 года в Томской области родился 221 ребенок, из них 121 мальчик и 100 девочек, сообщает пресс-служба обладминистрации. Среди новорожденных одна разнополая двойня — малышей приняли врачи областного перинатального центра.

Первый ребенок 2018 года в Томской области — девочка, появившаяся на свет в родильном доме им. Н.А. Семашко 1 января в 00:05. Рост новорожденной — 53 см, вес — 3 килограмма 370 граммов.

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