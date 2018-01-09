Назначены новые председатели Томского областного и апелляционного судов

9 января 2018 / Томский Обзор

Президент России Владимир Путин назначил председателем Томского областного суда Ларису Школяр, а главой Седьмого арбитражного апелляционного суда — Татьяну Дубинину, сообщает пресс-служба областной администрации.

Лариса Школяр в 1991 году окончила юридический факультет Томского государственного университета. Трудовую деятельность в судебной системе начала в 1985 году в Томском районном суде, там же в 1993 году назначена судьей, а в 2002-м — заместителем председателя суда. В 2003 году перешла в областную инстанцию, где с 2008 года была заместителем председателя, а с октября 2017 года исполняла обязанности главы.

Татьяна Дубинина в 2000 году с отличием окончила Уральскую академию государственной службы. Работать по юридической профессии начала в 1995 году. С 2001 года была помощником судьи арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, там же в 2003 году назначена судей. С 2008 года до назначения председателем Седьмого арбитражного апелляционного суда — судья Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа.

Тэги/темы: