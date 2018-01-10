В Томске маршрутка врезалась в ограждение (ФОТО)

10 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Как сообщает пресс-служба УМВД по Томской области, ДТП произошло 9 января около 11 часов 25 минут на Московском тракте, 117а.

51-летний водитель не справился с управлением, в результате чего автобус ПАЗ-32054 выехал на правую обочину и совершил наезд на металлическое ограждение.

В момент происшествия в салоне автобуса находилось 20 человек. Четыре женщины-пассажира с травмами доставлены в медицинское учреждение. Водителю оказана разовая медицинская помощь.

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