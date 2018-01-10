11-12 января в Томске ожидается сильный ветер и снегопад

Томский Обзор / Фото: 10 января 2018 // Фото: Pixabay.com

По данным Томского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды днем 11 и ночью 12 января по области и г. Томску ожидается снег, местами сильный с ухудшением видимости, в отдельных районах гололедные явления, порывы ветра 19-24 м/с, на дорогах сильные снежные заносы, местами гололедица. С 12 января ожидается резкое понижение температуры воздуха. Рекомендуется соблюдать повышенные меры осторожности, а водителям - скоростной режим и дистанцию.

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