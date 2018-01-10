Томская область увеличила количество квот на ЭКО до тысячи

Томский Обзор / Фото: 10 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В 2018 году на процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по системе ОМС регион выделил 966 квот и 122 млн рублей, по данным пресс-службы обладминистрации.

Как сообщила главный акушер-гинеколог Томской области Наталья Меньшикова, это на 200 квот больше, чем в 2017 году (766), и в три раза превышает количество квот 2016-го (305).

«Порой ЭКО — это единственная возможность стать мамой женщине после удаления труб, после химиотерапии или с бесплодием неясного генеза, — отметила Наталья Меньшикова. — Как свидетельствует мировая статистика, процедура ЭКО эффективна у 30 процентов пар, при этом учитываются многократные попытки лечения».

В Томской области в 2017 году благодаря этому методу родилось 119 малышей. И эти подсчеты предварительные, так как часть женщин прошла процедуру во второй половине года и сейчас еще только готовится к родам.

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