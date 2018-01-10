Жителю Томского района вернули похищенный гараж (ФОТО)

10 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба УМВД России по Томской области

В дежурную часть ОМВД России по Томскому району поступило сообщение от гражданина о хищении у него металлического гаража, говорится в оперативной сводке МВД.

Мужчина пояснил, что по семейным обстоятельствам с июля по октябрь 2017 года уезжал в одну из стран ближнего зарубежья, а вернувшись, не обнаружил принадлежащего ему гаража, в котором хранился телевизор, спутниковая антенна, мопед и электроинструменты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого. Им оказался ранее не судимый житель поселка Зональная станция Томского района, 1950 года рождения.

По предварительным данным, в летний период времени, присмотрев гараж, мужчина, воспользовавшись отсутствием собственника гаража, нанял технику и вывез его на территорию собственного частного подворья. Сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей. В настоящее время металлический гараж и его содержимое изъяты в полном объеме и возвращены законному владельцу.

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