Томичи могут посетить с экскурсией музей завода «Томский подшипник»

10 января 2018 / Томский Обзор

Музей истории одного из крупнейших советских и российских машиностроительных предприятий открыт на территории Томского экономико-промышленного колледжа (ул. Пушкина, 63, стр. 28) – неподалеку от бывших производственных площадей предприятия, сообщает пресс-служба мэрии.



Музей предприятия был создан еще в 1987 году при Доме культуры «Томского подшипника». В 2017 году благодаря поддержке руководства колледжа ветеранская организация завода и Совет ветеранов Октябрьского района смогли заново открыть этот музей для томичей.

Экспозиция рассказывает о важных вехах в истории производства: об эвакуации завода в Томск и первом выпуске подшипников ГПЗ-5 в 1941 году, о работе в военные и послевоенные годы, о работниках предприятия и заводчанах, которые погибли на фронте.

В числе экспонатов – образцы подшипников, которые выпускались в Томске в разные годы, грамоты, вымпелы, знамена, фотографии, подшивки газет за 1952-1994 годы.

Экскурсию по музею проводит ветеран труда Пелагея Альпидовская, посвятившая работе на ГПЗ-5 44 года. Чтобы попасть в музей, нужно оставить предварительную заявку по телефону 8-983-237-01-81. Экскурсии проводятся для мини-групп от 3 до 15 человек.

Материал об истории Томского шарико-подшипникового завода можно прочитать здесь.

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