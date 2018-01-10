Новый род динозавров, найденный в Сибири, получил имя сибиротитан (ФОТО)

10 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ТГУ

В журнале Geobios вышла статья исследователей ТГУ, СПбГУ и Зоологического института РАН с описанием нового рода и вида динозавров. Остатки ископаемого животного, относящегося к отряду самых крупных травоядных ящеров – зауропод, ученые обнаружили, в основном, во время экспедиции 2008 года. В процессе исследования окаменелостей палеонтологи выявили у динозавра анатомические особенности, отличающие его от других известных собратьев. Новый род получил название сибиротитан (Sibirotitan), а вид – Sibirotitan astrosacralis.

Остатки гигантского животного ученые нашли в разрезе Шестаковский Яр (Кемеровская область), который включает одни из крупнейших местонахождений динозавровой и мамонтовой фауны в России. Костные фрагменты были захоронены в плотном песчанике илекской свиты, на их извлечение из глыб сцементированной породы у исследователей ушло несколько лет лабораторных работ. В результате из одних частей был собран почти целый крестец, а из других многочисленных кусочков удалось смонтировать часть лопатки и шейные позвонки.

– Новый род динозавров описан по нескольким изолированным позвонкам, которые, скорее всего, принадлежат одной особи. Кроме того, к нему же относится фрагмент стопы, описанный в 2002 году. Вместе с ученым из Зоологического института РАН, профессором Александром Аверьяновым, работающим в нашей лаборатории, мы провели сравнительный анализ остатков с зауроподами, найденными в других странах. Оказалось, что у нашего ящера есть анатомические особенности, отличающие его от всех известных собратьев, – рассказывает сотрудник лаборатории континентальных экосистем мезозоя и кайнозоя ГГФ ТГУ Степан Иванцов.

Характерной чертой нового рода является наличие пяти крестцовых позвонков, крестцовых ребер, ориентированных радиально (в форме звезды), и особого гребня на невральной дуге туловищного позвонка. Древних ящеров с таким строением скелета еще нигде не находили.

Анатомические особенности и привязка к бывшему ареалу обитания зафиксированы в латинском названии нового вида – Sibirotitan astrosacralis (Сибиротитан звездокрестцовый). Первая часть имени указывает на гигантские размеры динозавра, длина которого могла достигать 20 метров, а вес 50 тонн.

До недавнего времени было известно лишь об одной российской находке костей динозавра из отряда зауропод. Несколько позвонков древнего животного обнаружили в Забайкалье. На данный момент сибиротитан, чей возраст составляет около 100 миллионов лет, является вторым описанным в России зауроподом и старейшим представителем титанозавриформ в Азии.

Добавим, что в отличие от палеонтологических находок, которые хранятся в музеях других университетов России, ТГУ установил уникальный экспонат в месте свободного доступа – в холле Центра культуры, где он доступен максимальному количеству людей.

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