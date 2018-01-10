Томский центр современного искусства приглашает на дискуссию

10 января 2018 / Томский Обзор

15 января 18.30 состоится творческая встреча-дискуссия с Германом Преображенским «Беседа о белом кубе на фоне черного ящика: вещь в выставочном пространстве», сообщили в Сибирском филиале ГЦСИ-РОСИЗО.

Томский философ в ходе встречи рассмотрит произведения искусства с точки зрения вещи и предмета, представит современный взгляд на такие понятия как «вещественность» и «вещность». Отдельно коснется темы экспонирования и чувственной фиксации художественного опыта в галерейном пространстве. Встреча пройдет в рамках выставки «Поиск новой вещественности».

Выставка «Поиск новой вещественности» открылась в томском центре современного искусства 14 декабря 2017 и представила целостный взгляд молодых сибирских художников на проблему вещи как произведения искусства. Среди участников: Анатолий Долженко (фото, объекты), Аксинья Сарычева (объекты, графика), Митя Главанаков (объекты, звуковая инсталляция), Анна Бакшаева (графика, объекты), Юрий Ушаков (графика, коллаж), Айсана Иванова (графика), Мария Роменец (фото).

12 и 19 января в 18.30 состоятся экскурсии по выставке. О проекте подробно расскажут сами художники - Аксинья Сарычева и Митя Главанаков.

Вход бесплатный, но необходимо зарегистрироваться: https://sibirskiy-filial-gtssi-ro.timepad.ru/event/642877/

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