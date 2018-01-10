ПОСМОТРИ! В Томске сняли ролик про крапивные пельмени (ВИДЕО)

10 января 2018 / Томский Обзор

Томский журналист и гастроном, создатель «Крапивной лаборатории | Nettle Lab» Илья Лойша с друзьями слепил на Рождество пельмени из крапивного теста и снял весь процесс на видео!

Илья Лойша уже более 25 лет экспериментирует с крапивой. За это время он научился добавлять ее в хлеб, блины, печенье, пельмени и разбираться в сортах жгучего растения. Подробнее о концепции использования крапивы в пищу можно почитать в выпуске нашего спецпроекта «Философия еды»: «Илья Лойша — мастер нефритовых пельменей и изумрудных блинов».

Ранее томский гастроном угощал изумрудными пельменями британского телеведущего Джона Уоррена, снимавшего в Томске выпуск программы «Поедем поедим» на НТВ.

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