Губернатор Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову

11 января 2018 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба Администрации Томской области

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил своим заместителем по научно-образовательному комплексу Людмилу Огородову, раньше занимавшую пост заместителя министра образования и науки РФ, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Комментируя свое решение, Сергей Жвачкин отметил, что научно-образовательный комплекс для Томской области является стратегическим приоритетом.

«Рассчитываю, что Людмила Огородова принесет в курируемую сферу свой федеральный опыт и сделает томский научно-образовательный комплекс еще успешнее, — подчеркнул губернатор Томской области Сергей Жвачкин. — Томичи занимаются наукой не по разнарядке, а по призванию, и, пока ученые с мировыми именами совершают открытия в фундаментальных исследованиях и прикладных разработках, задача областной власти — подготовить им достойную смену, создать достойные условия для учебы и работы новому поколению. Именно поэтому я принял решение сосредоточить в руках нового заместителя все образование — от детских садов и школ, до колледжей, университетов и академических институтов. Нам нужно построить систему непрерывной работы с талантами. Уверен, знаний и энергии Людмилы Михайловны для этого хватит».

«Томская область — признанный лидер в России по эффективности научно-образовательной политики, курировать эту сферу ответственно и почетно. Губернатор поставил очень важные задачи, будем реализовывать их вместе с научными и образовательными организациями региона», — прокомментировала новое назначение Людмила Огородова.

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