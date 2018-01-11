12 января в Томске откроют первую инклюзивную спортплощадку

Томский Обзор / Фото: 11 января 2018 // Фото: Pixabay.com

В пятницу 12 января в 12:00 по адресу ул. К.Маркса, 50 (рядом со школой Олимпийского резерва) состоится открытие первой в городе спортивной площадки для людей с ограниченными возможностями.

Первую тренировку на новой площадке проведет чемпион России по легкой атлетике среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата Олег Шарепа. Олег не просто продемонстрирует, как пользоваться новым спортивным комплексом, но и расскажет о трудностях, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями, и о том, как с этими трудностями помогает справляться спорт и активный образ жизни.

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