Имущество Томского завода измерительной аппаратуры выставлено на торги за 284 млн руб

Томский Обзор / Фото: 11 января 2018 // Фото: Tomsk.arendator.ru

Конкурсный управляющий ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» Юрий Калакутин выставил имущество банкротящегося предприятия на торги за 284 млн рублей, следует из данных Единого федреестра сведений о банкротстве. Об этом сообщило ИА «Интерфакс-Сибирь».

Так, на торги выставлено почти все имущество завода единым лотом, за 283,4 млн рублей предлагается приобрести нежилые здания (введены в 1937–1992 годах: очистные сооружения, компрессорная, заводоуправление, энергомеханическая служба, производственные корпуса, склады); артезианские скважины; линии электропередачи; оборудование (автоматические линии, станки, виброустановки, камеры, насосы, печи). Завод расположен на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен, в основном, жилой застройкой.

На торги, помимо этого, выставлены еще два лота: пакет обыкновенных именных акций АО «Полигон» (0,191%) и Томскпромстройбанка (54,321 тыс. штук), а также 100% ООО «ТЗИА-Радиоприбор» и ООО «ТЗИА-Металлист» (все за 205 тыс. рублей); автокран и экскаватор (оба за 258 тыс. рублей).

Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 12 февраля, результаты торгов будут подведены 13 февраля.

Из оставшегося у завода имущества в аукционе не участвует право аренды земельных участков (площадью 39,881 тыс. кв. метров и 1,923 тыс. кв. метров). Эти права не включены в лот по решению Арбитражного суда Томской области. Из материалов суда следует, что арендодателем является администрация Томска.

«Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику, и этим правом не может произвольно по своему усмотрению распоряжаться арендатор. Гражданский кодекс предусматривает право арендатора передавать свои права и обязанности по договору другому лицу лишь с согласия арендодателя. Доказательств наличия такого согласия со стороны администрации Томска не представлено», — говорится в определении суда.

Банкротство ТЗИА тянется с 2014 года (судебные разбирательства начались раньше), однако за это время имущество на торги не выставлялось ни разу, поскольку кредиторы и конкурсный управляющий не могли договориться о порядке и форме продажи. В 2013 году судебные приставы несколько раз выставляли на торги гальванический цех завода, однако, покупателей на него не нашлось.

Томский завод измерительной аппаратуры привлек внимание администрации региона, правоохранительных органов и ФНС в 2007 году, когда завод, имея почти 32 млн рублей налоговой задолженности, вывел из-под действия механизма принудительного взыскания обязательных платежей почти 9 млн рублей. Также завод являлся одним из крупнейших предприятий-должников по отчислениям в ПФР.

В ноябре 2013 года Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Томской области иск о банкротстве завода. В январе 2014 года суд ввел на ТЗИА процедуру наблюдения, в июне 2014 года — стадию внешнего управления, в октябре 2014 — конкурсное производство.

Основная задолженность у ТЗИА сложилась перед ФНС: в январе 2014 года суд включил в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди требования ФНС в размере 217,2 млн рублей. Позднее суд включил в реестр требования ФНС еще на 10,4 млн рублей.

ТЗИА был создан в 1942 году, в 1994 году преобразован в ОАО путем приватизации. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», госкорпорация «Ростех» владеет 38,73% акций ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры», физическим лицам принадлежит 61,3% (крупнейшие из них — Василий Жаржевский (13,65%) и Евгений Гавриленко (10,46%)).

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