Имущество Томского завода измерительной аппаратуры выставлено на торги за 284 млн руб
Конкурсный управляющий ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры» Юрий Калакутин выставил имущество банкротящегося предприятия на торги за 284 млн рублей, следует из данных Единого федреестра сведений о банкротстве. Об этом сообщило ИА «Интерфакс-Сибирь».
Так, на торги выставлено почти все имущество завода единым лотом, за 283,4 млн рублей предлагается приобрести нежилые здания (введены в 1937–1992 годах: очистные сооружения, компрессорная, заводоуправление, энергомеханическая служба, производственные корпуса, склады); артезианские скважины; линии электропередачи; оборудование (автоматические линии, станки, виброустановки, камеры, насосы, печи). Завод расположен на западной окраине Томска вблизи реки Томь, окружен, в основном, жилой застройкой.
На торги, помимо этого, выставлены еще два лота: пакет обыкновенных именных акций АО «Полигон» (0,191%) и Томскпромстройбанка (54,321 тыс. штук), а также 100% ООО «ТЗИА-Радиоприбор» и ООО «ТЗИА-Металлист» (все за 205 тыс. рублей); автокран и экскаватор (оба за 258 тыс. рублей).
Заявки на участие в открытом аукционе принимаются до 12 февраля, результаты торгов будут подведены 13 февраля.
Из оставшегося у завода имущества в аукционе не участвует право аренды земельных участков (площадью 39,881 тыс. кв. метров и 1,923 тыс. кв. метров). Эти права не включены в лот по решению Арбитражного суда Томской области. Из материалов суда следует, что арендодателем является администрация Томска.
«Право сдачи имущества в аренду принадлежит его собственнику, и этим правом не может произвольно по своему усмотрению распоряжаться арендатор. Гражданский кодекс предусматривает право арендатора передавать свои права и обязанности по договору другому лицу лишь с согласия арендодателя. Доказательств наличия такого согласия со стороны администрации Томска не представлено», — говорится в определении суда.
Банкротство ТЗИА тянется с 2014 года (судебные разбирательства начались раньше), однако за это время имущество на торги не выставлялось ни разу, поскольку кредиторы и конкурсный управляющий не могли договориться о порядке и форме продажи. В 2013 году судебные приставы несколько раз выставляли на торги гальванический цех завода, однако, покупателей на него не нашлось.
Томский завод измерительной аппаратуры привлек внимание администрации региона, правоохранительных органов и ФНС в 2007 году, когда завод, имея почти 32 млн рублей налоговой задолженности, вывел из-под действия механизма принудительного взыскания обязательных платежей почти 9 млн рублей. Также завод являлся одним из крупнейших предприятий-должников по отчислениям в ПФР.
В ноябре 2013 года Федеральная налоговая служба подала в Арбитражный суд Томской области иск о банкротстве завода. В январе 2014 года суд ввел на ТЗИА процедуру наблюдения, в июне 2014 года — стадию внешнего управления, в октябре 2014 — конкурсное производство.
Основная задолженность у ТЗИА сложилась перед ФНС: в январе 2014 года суд включил в реестр требований кредиторов в составе третьей очереди требования ФНС в размере 217,2 млн рублей. Позднее суд включил в реестр требования ФНС еще на 10,4 млн рублей.
ТЗИА был создан в 1942 году, в 1994 году преобразован в ОАО путем приватизации. По данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», госкорпорация «Ростех» владеет 38,73% акций ОАО «Томский завод измерительной аппаратуры», физическим лицам принадлежит 61,3% (крупнейшие из них — Василий Жаржевский (13,65%) и Евгений Гавриленко (10,46%)).