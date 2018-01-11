Томские коровы ощутят вкус Нового года

Томский Обзор / Фото: 11 января 2018 // Фото: Рixabay.com

В Томске началась ежегодная акция «Елки для буренки», сообщает пресс-служба обладминистрации. Отслужившие новогодние деревья собирают с контейнерных площадок и отправляют для переработки на витаминную добавку животным в племсовхоз «Заварзинский» (п. Мирный Томского района).

В этом году к акции присоединились руководители елочных базаров. Областной департамент природных ресурсов и окружающей среды — неизменный организатор акции — заранее уведомил их о возможности сдать нереализованные ели и пихты на переработку. В результате более 400 деревьев уже доставлены на территорию племсовхоза.

Акция продлится до 1 февраля 2018 года. Томичей просят оставлять деревья на контейнерной площадке, не помещая в емкость для мусора. По мере накопления компании, занимающиеся сбором и вывозом отходов, будут отвозить деревья в фермерское хозяйство в поселок Мирный.

«За пять лет проведения акции томичи привыкли к цивилизованному обращению с отслужившими праздничными деревьями, которые не гниют на полигоне, а получают вторую жизнь в качестве полезного продукта для животных, — подчеркнула координатор акции, консультант департамента природных ресурсов Анна Дорохова. — Томичи в свою очередь получают возможность экологично мыслить и действовать, прививая эконавыки своим детям».

Кроме того, селективный сбор экономит бюджетные средства, так как увеличивает срок использования полигона. Для предпринимателей акция также выгодна, поскольку везти деревья до поселка, где расположена ферма, ближе, чем до полигона, и не нужно платить за размещение отходов.

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