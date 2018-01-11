«Газпромнефть-Восток» начинает прием заявок на пятый грантовый конкурс программы «Родные города»

11 января 2018 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

С 12 января 2018 года «Газпромнефть-Восток» начинает прием заявок на пятый грантовый конкурс программы «Родные города», основной целью которого является финансовая поддержка проектов, направленных на повышение качества жизни горожан. Принять участие в конкурсе смогут общественные и благотворительные организации, а также государственные и муниципальные учреждения г. Томска, а также Парабельского и Каргасокского районов Томской области.

«Начиная с 2014 года профинансировано более 60 грантовых проектов на общую сумму свыше 16 млн рублей. Все они направлены на поддержку научно-технического потенциала, сохранение и возрождение культурного наследия, пропаганду здорового образа жизни, формирование экологической культуры и создание новых форм досуга. Также как и в предыдущие годы, мы будем вести информационную и методическую поддержку всех участников», — прокомментировал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Виктор Мисник.

Цель конкурса — поддержка общественных инициатив и создание условий для устойчивого развития районов присутствия компании, решение социально-значимых проблем общества или отдельных социальных групп общества, развитие некоммерческих и муниципальных организаций и вовлечение в процесс позитивных преобразований активных жителей.

Приоритетные направления конкурса

1. Города для людей — проекты, направленные на улучшение условий жизни в населенных пунктах для граждан в целом и для отдельных групп населения (в том числе проекты в сфере экологии, организации доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, безопасной среды для детей и молодежи, развития толерантности в обществе и др.; проекты должны предполагать вовлечение в реализацию тех категорий граждан, на кого они направлены).

2. Новые горизонты — проекты, направленные на поддержку сферы образования, реализуемые как профессиональными учреждениями, так и другими организациями (в том числе проекты, направленные на дополнительное образование, воспитание, просвещение детей, молодежи и других возрастных групп, создание и внедрение современных образовательных технологий, создание и развитие благоприятной образовательной среды, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья и др.)

3. Месторождения побед — проекты по поддержке непрофессионального, детского и массового спорта (в том числе поддержка дворового спорта, секций и клубов по отдельным видам спорта, спортивных занятий в школах, вовлечение в спорт отдельных групп населения, пропаганда здорового образа жизни и др.)

4. Культурный код — социокультурные проекты и проекты по сохранению культурного наследия (в том числе поддержка национальных традиций, развитие новых направлений деятельности культурных учреждений, кружков и самодеятельных клубов, новых подходов и практик в организации музейного дела и др.)

К участию в конкурсе приглашаются:

· зарегистрированные общественные, благотворительные, некоммерческие организации;

· государственные и муниципальные учреждения (вузы, школы, социальные учреждения и др.);

· зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления.

· Физические лица и инициативные группы граждан

Заявки на участие в конкурсе принимаются в электронном виде на сайте grant.rodnyegoroda.ru с 12 января 2018 года до 12 февраля 2018 г. Последний срок подачи документов — 12 февраля, 18:00 по томскому времени.

Для всех участников конкурса состоятся семинары по подготовке заявок. Информация о времени и месте проведения будет сообщена дополнительно, однако уже сейчас можно записаться на курсы по телефону: 8 (800) 700–2177 или отправив заявку со своими контактными данными на e-mail: grant.rg.tomsk@mail.ru. Регистрация является обязательной процедурой для участия в обучающих семинарах.

Конкурс проводится для следующих территорий:

• г. Томск

• Парабельский район Томской области

• Каргасокский район Томской области

• г. Тара и Тарский район Омской области

По вопросам участия в Конкурсе, заполнения формы заявки или для получения консультации вы можете обратиться по единому бесплатному телефону справочного центра 8 (800)700–2177, а также по электронному адресу — grant.rg.tomsk@mail.ru

Подробная информация о конкурсе доступна на сайте grant.rodnyegoroda.ru.

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