Создатели стереоспектакля «Контрапункт» дали пресс-конференцию перед премьерой

11 января 2018 / Томский Обзор / Фото: предоставлено продюсером спектакля

11 января в медиацентре РИА Томск состоялась презентация стереоспектакля «Контрапункт», премьера которого состоится в эту субботу в пространстве «Арбат». О нем рассказали создатели спектакля: продюсер Дмитрий Беляев и режиссер проекта Александр Постников.

— Формат «стереоспектакль» мы придумали сами, — рассказал автор идеи Дмитрий Беляев. — Есть признанный формат моноспектакля, его изначально мы и собирались делать под Постникова. Но когда поняли, что нужна женская половинка, вспомнили о нашей звезде Олесе Казанцевой, которая попала в топ на международном фестивале моноспектаклей. Мы подумали, и решили, что этот формат — и не моноспектакль, и не традиционное представление с игрой актеров — и будет называться стереоспектаклем.

Сценарий основан на прозе Дениса Драгунского, героя знаменитых «Денискиных рассказов», и стихах «деда» российской рекламы (по его собственному выражению) Андрея Амлинского. Оба автора дали свое согласие на постановку и пожелали удачи создателям спектакля. Сопровождать действие будет живая музыка в исполнении гитариста Алексея Лермонтова.

«Контрапункт» начинается с того, что два человека застряли в аэропорту, — и за эти полтора часа раскрываются образы героев.

— Причем, мужские истории рассказывает женщина, а женские — ­мужчина, и это тоже один из контрапунктов, на которых построен сценарий, — раскрывает часть замысла режиссер и актер спектакля Александр Постников.

Нам удалось получить видеосъемку с репетиции спектакля, предоставленную ее продюсером.

Дальнейшая судьба спектакля пока неизвестна. Авторы пообещали подумать о повторных представлениях после премьеры.

Тэги/темы: