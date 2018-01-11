В 2017 году жители области взяли более 7,5 тысяч ипотечных кредитов

11 января 2018 / Фото: Вероника Белецкая

Как сообщает пресс-служба областной администрации, с января по ноябрь 2017 года кредитные организации выдали жителям региона 7 629 жилищных кредитов на общую сумму 11,981 млрд рублей, в том числе 7 627 ипотек на 11,977 миллиарда.

В 2016-м было предоставлено 6 705 жилищных кредитов на 9,8 млрд рублей. По отношению к этому же периоду 2016 года объем кредитных займов на покупку жилья вырос на 26,8 %.

По данным департамента архитектуры и строительства Томской области, средневзвешенная процентная ставка по жилищным займам в январе-ноябре 2017 года составила 10,8 процента (в 2016 году — 12,6 процента), а средний срок кредитования — 182,7 месяца (в 2016 году — 181,3 месяца).

Задолженность по ипотеке на начало декабря 2017 года составила 39 млрд рублей, в том числе просроченная — 271,4 млн рублей.

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