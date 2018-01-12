Открытая лекция «Почему томский интернет важнее глобального и как его изучать» пройдет 16 января
На следующей неделе, 16 января, в Томске пройдет открытая лекция «Почему томский интернет важнее глобального и как его изучать». На встрече интернет-исследователь Полина Колозариди расскажет о том, почему городской интернет — это важно для тех, кто интересуется инновациями и новыми медиа.
Дата: вторник, 16 января 2018, начало лекции - 18.00
Место проведения: Томск, ул. А. Беленца 9/1, 1 подъезд, 6 этаж, Пространство «Высоко».
Вход свободный.
Полина Колозариди — научный сотрудник НИУ ВШЭ, координатор клуба любителей интернета и общества, кандидат социологических наук. В ходе встречи она поделится результатами исследования истории интернета в разных городах, которое проходит с 2017 года в России. Отдельное внимание будет уделено Томску, «Тонету», уникальной инфраструктуре и современной ситуации в медиа.
Вы читаете этот анонс в интернете. Прямо сейчас кто-то в другом месте читает книгу ребёнку, другой скачивает учебник, а кто-то ещё читает имиджборду или форум. Для маркетолога это всё едино, это называется „потреблять текстовый контент“. За этим словосочетанием — разнообразие практик и представлений о том, что такое интернет и что в нём стоит делать. Но сами эти практики — разве они везде одинаковые?
Ещё недавно казалось, что да, онлайн-пространство — это одинаковая среда, все пользуются социальными сетями и электронной почтой. Но такой универсалистский подход не даёт ответа на вопрос, что же в действительности люди делают в интернете и зачем проводят там столько времени.Как с этим разобраться? Нужно изучать практики пользователей и устройстройство интернета. На встрече мы предлагаем поговорить о том, как это сделать, и в частности, побеседовать о Томске.
В Томске был „Тонет“, томский сегмент интернета. Эта уникальная социальная и технологическая ситуация повлияла на конфигурацию современного медиа- и технологического пространства в городе.
Но какова роль исторического контекста в современном интернете? И как проводить исследование, которое даст применимый и интересный результат? Об этом мы поговорим и поспорим на лекции.
Мероприятие организовано Urban Media School - всероссийской образовательной программой для специалистов сферы масс-медиа, городского управления и бизнеса. Также напоминаем, что продолжается запись на Зимнюю школу Urban Media School.