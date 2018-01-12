Открытая лекция «Почему томский интернет важнее глобального и как его изучать» пройдет 16 января

Вы читаете этот анонс в интернете. Прямо сейчас кто-то в другом месте читает книгу ребёнку, другой скачивает учебник, а кто-то ещё читает имиджборду или форум. Для маркетолога это всё едино, это называется „потреблять текстовый контент“. За этим словосочетанием — разнообразие практик и представлений о том, что такое интернет и что в нём стоит делать. Но сами эти практики — разве они везде одинаковые?

Ещё недавно казалось, что да, онлайн-пространство — это одинаковая среда, все пользуются социальными сетями и электронной почтой. Но такой универсалистский подход не даёт ответа на вопрос, что же в действительности люди делают в интернете и зачем проводят там столько времени.Как с этим разобраться? Нужно изучать практики пользователей и устройстройство интернета. На встрече мы предлагаем поговорить о том, как это сделать, и в частности, побеседовать о Томске.

В Томске был „Тонет“, томский сегмент интернета. Эта уникальная социальная и технологическая ситуация повлияла на конфигурацию современного медиа- и технологического пространства в городе.

Но какова роль исторического контекста в современном интернете? И как проводить исследование, которое даст применимый и интересный результат? Об этом мы поговорим и поспорим на лекции.