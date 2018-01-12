Для 70% томичей зима стала препятствием по пути на работу

12 января 2018 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На сайте Зарплата.ру проведен опрос на тему того, как жители Томска добираются на работу в зимнее время. В нем приняло участие 850 пользователей.

В среднем томичи добираются на работу за 32 минуты, минимальное время пути до офиса — 15 минут, максимальное — 56. При этом 59% добираются на общественном транспорте, 30% — на личном автомобиле, 8% идут в офис пешком.

С наступлением холодов и снегопадов 70% жителей Томска стали испытывать трудности, добираясь до работы. 65% горожан назвали главной проблемой пробки, 50% опрошенных тяжелее просыпаться, когда за окном темно и холодно. А для четверти пешеходов снег, лужи и грязь на дороге становятся настоящим препятствием. Некоторые отметили, что стали больше тратить времени на прогрев машины, а, соответственно, и задерживаться на работу. В вопросе можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Дорога на работу для 40% горожан увеличилась на 10 минут, для 30% — на 15, а каждый пятый зимой проводит на 20 минут в пути больше, чем раньше, а это составляет почти час.

Жители Томска стараются развлечь себя во время долгого пути на работу: 60% слушают музыку, 35% просто разглядывают других пассажиров, каждый пятый пытается выспаться, а каждый шестой читает книгу. Некоторые читают новости и проверяют социальные сети. В этом вопросе также можно было выбрать несколько вариантов ответа.

Томичи хотели бы добираться до офиса в среднем за 20 минут. Хотя 33% горожан говорят, что его расположение никак не повлияло на выбор работы в прошлом.

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